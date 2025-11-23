Habertürk
        Haberler Spor Basketbol TOFAŞ: 86 - Anadolu Efes: 79 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ: 86 - Anadolu Efes: 79 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'a 86-79 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 23.11.2025 - 21:29
        Anadolu Efes, TOFAŞ'a mağlup oldu!
        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu TOFAŞ'a 86-79 yenildi.

        Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Yiğitcan Saybir ile etkili olan TOFAŞ'a, Anadolu Efes Loyd ve Dessert ile cevap verirken 5. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Dengeli şekilde geçen ilk çeyrek 22-22 sona erdi.

        İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Smits ve Jones'ın sayılarıyla farkı 13. dakikada 7'ye (24-31) çıkardı. Savunmada sertliği arttırarak ritim bulan ev sahibi ekip, hücumda da Kidd, Blazevic ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla farkı eritti. Soyunma odasına da 47-47 eşitlikle gidildi.

        Üçüncü periyotta Dessert ve Ercan Osmani ile etkili olan Anadolu Efes, 25. dakikada 6 sayılık üstünlük sağladı: 51-57. Rakibinin oyununa Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz'ın hücumlarıyla karşılık veren TOFAŞ, farkı kapatmayı başarsa da final periyotuna Anadolu Efes'in 60-59 üstünlüğüyle girildi.

        Son periyot, TOFAŞ'ın geri dönüşüne sahne oldu. Bursa temsilcisi, periyot başında 5 sayı geriye düşse de seyirci desteğini de arkasına alarak Perez ve Tolga Geçim'in de tempolu hücumlarından skor katkısı aldı. Etkili mücadelesiyle skor üstünlüğünü ele geçiren TOFAŞ, parkeden 86-79 galip ayrıldı.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Tolga Edis

        TOFAŞ: Perez 18, Yiğitcan Saybir 13, Blazevic 12, Besson 10, Furkan Korkmaz 10, Özgür Cengiz 2, Whaley 4, Tolga Geçim 8, Kidd 8, Lewis 1, Thomasson​​​​​​​

        Anadolu Efes: Loyd 12, Babb 10, Cordinier 8, Dessert 11, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer 7, Rüzgar Fenemen, Smits 9, Swider 3, David Mutaf 5, Jones 6

        1. Periyot: 22-22

        Devre: 47-47

        3. Periyot: 59-60

        Beş faulle çıkanlar: 39.41 Smits, Cordinier 38.54 (Anadolu Efes)

