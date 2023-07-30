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        Haberler Otomobil Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma - Otomobil Haberleri

        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma

        Tofaş, 1 Mart'ta duyurulan çerçeve sözleşmenin ardından geçen sürede gerekli incelemelerin tamamlandığını ve Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin paylarının 400 milyon Euro karşılığında devralınmasına ilişkin imzaların atıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 09:24
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        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
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        Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, 1 Mart tarihli açıklamayla Stellantis Grubu ile şirket arasında Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin (Stellantis Otomotiv) paylarının devralınmasına ilişkin ana ilkelerin belirlenmesine yönelik bir çerçeve sözleşme imzalandığı anımsatıldı.

        Bu kapsamda, Stellantis Otomotiv için söz konusu açıklamada belirtilen detaylı inceleme sürecinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri AŞ tarafından ekte özeti yer alan değerleme raporu hazırlanmış ve söz konusu çalışmalar değerlendirilerek şirketimiz yönetim kurulunca alınan karar çerçevesinde Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde şirketimizce devralınmasına ilişkin pay devir sözleşmesi imzalanmıştır."

        Açıklamada, söz konusu pay devir sözleşmesi uyarınca kapanışta nakden 400 milyon Euro ödeneceğini kaydedilerek, "Kapanışı takip eden ilk 8 mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının yüzde 77,5'i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlenmiştir." ifadesi yer aldı.

        Pay devir işleminin tamamlanmasının, ilgili rekabet otoriteleri ve diğer düzenleyici kurumlardan gereken izinlerin alınmasının yanı sıra belirli kapanış şartlarına tabi olduğu belirtilerek, şu bilgiler verildi:

        "Bu çerçevede kapanış öncesinde; taraflar arasındaki ticari koşulların da belirleneceği yeni marka (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) dağıtım sözleşmeleri ile 4 marka için öngörülen yeni 'K0' modelin hafif ticari araç ve 'Combi' versiyonlarının Türkiye'de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş'a verilmesine yönelik üretim sözleşmesinin ve Stellantis Grubu ile ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik sözleşmelerin imzalanması gerekmektedir. Kapanış koşullarının, pay devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 8 ay içinde yerine getirilememesi halinde tarafların işlemi kapatmama imkanı bulunmaktadır."

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