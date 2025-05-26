Tofu Neyden Yapılır? Tofu İçinde Ne Var, Hammaddesi Nedir?

Tofu Neyden Yapılır?

Tofu, soya fasulyesinden elde edilen bitkisel bir gıdadır. Yapım süreci temel olarak süte benzer bir şekilde işler: Önce soya fasulyeleri suyla ıslatılır, yumuşatılır ve ardından ezilerek “soya sütü” elde edilir. Bu süt daha sonra ısıtılır ve bir pıhtılaştırıcı madde ile çökeltilir. Elde edilen pıhtı, preslenerek suyu süzülür ve katı hale getirilerek tofu blokları oluşturulur.

Geleneksel olarak kullanılan pıhtılaştırıcılar arasında magnezyum klorür (nigari), kalsiyum sülfat ve limon suyu gibi doğal asitler yer alır. Bu maddeler, soya sütündeki proteinlerin katılaşmasını sağlayarak tofuya dönüşümünü gerçekleştirir.

Tofu İçinde Ne Var? Besin Değerleri Nelerdir?

Tofu, düşük kalorili olmasının yanı sıra yüksek kaliteli bitkisel protein, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir. 100 gramlık sade tofu, ortalama olarak şu besin değerlerine sahiptir:

Kalori: 75-150 kcal (türüne göre değişebilir)

Protein: 8-15 gram Yağ: 4-10 gram (çoğunluğu doymamış yağ) Karbonhidrat: 1-3 gram Lif: 1 gram Kalsiyum: Günlük ihtiyacın %20-30'u Demir: Günlük ihtiyacın %10-15'i Ayrıca tofu, kolesterol içermez ve doymuş yağ oranı düşüktür. Bu özellikleriyle kalp dostu bir besin olarak öne çıkar. Tofu’nun Farklı Türleri Tofunun kıvamı ve yoğunluğu üretim yöntemine göre değişebilir. En yaygın tofu türleri şunlardır: İpek (soft) tofu: Sulu ve yumuşak kıvamlıdır. Tatlılarda, çorbalarda ve soslarda kullanılır. Orta sertlikte (medium) tofu: Daha az sulu, pişirme sırasında kolay dağılmaz. Sert (firm) tofu: Izgara, kızartma ve soteleme gibi işlemlere uygundur. Ekstra sert (extra firm) tofu: Çok az su içerir, kesilmesi ve şekillendirilmesi kolaydır. Tofu Nasıl Tüketilir? Tofu, oldukça nötr bir tada sahip olduğu için pişirme yöntemine göre kolayca aroma kazanabilir. Marine edilerek veya baharatlarla pişirilerek damak zevkine göre lezzetlendirilebilir. Tofu şu şekillerde tüketilebilir: