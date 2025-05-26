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        Tofu Neyden Yapılır? Tofu İçinde Ne Var, Hammaddesi Nedir?

        Son yıllarda bitkisel beslenme akımlarının artmasıyla birlikte tofu, sağlıklı yaşamı benimseyen bireylerin beslenme listelerinde önemli bir yer edinmiştir. Vegan ve vejetaryen diyetlerin vazgeçilmez protein kaynaklarından biri olan tofu, yalnızca hayvansal gıdalardan uzak durmak isteyenler için değil; aynı zamanda düşük kalorili ve besin değeri yüksek bir alternatif arayan herkes için dikkat çeken bir seçenektir. Peki tofu tam olarak nedir, neyden yapılır, içinde ne bulunur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 22:36 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:36
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        Tofu Neyden Yapılır?
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        Tofu Neyden Yapılır?

        Tofu, soya fasulyesinden elde edilen bitkisel bir gıdadır. Yapım süreci temel olarak süte benzer bir şekilde işler: Önce soya fasulyeleri suyla ıslatılır, yumuşatılır ve ardından ezilerek “soya sütü” elde edilir. Bu süt daha sonra ısıtılır ve bir pıhtılaştırıcı madde ile çökeltilir. Elde edilen pıhtı, preslenerek suyu süzülür ve katı hale getirilerek tofu blokları oluşturulur.

        Geleneksel olarak kullanılan pıhtılaştırıcılar arasında magnezyum klorür (nigari), kalsiyum sülfat ve limon suyu gibi doğal asitler yer alır. Bu maddeler, soya sütündeki proteinlerin katılaşmasını sağlayarak tofuya dönüşümünü gerçekleştirir.

        Tofu İçinde Ne Var? Besin Değerleri Nelerdir?

        Tofu, düşük kalorili olmasının yanı sıra yüksek kaliteli bitkisel protein, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir. 100 gramlık sade tofu, ortalama olarak şu besin değerlerine sahiptir:

        Kalori: 75-150 kcal (türüne göre değişebilir)

        Protein: 8-15 gram

        Yağ: 4-10 gram (çoğunluğu doymamış yağ)

        Karbonhidrat: 1-3 gram

        Lif: 1 gram

        Kalsiyum: Günlük ihtiyacın %20-30'u

        Demir: Günlük ihtiyacın %10-15'i

        Ayrıca tofu, kolesterol içermez ve doymuş yağ oranı düşüktür. Bu özellikleriyle kalp dostu bir besin olarak öne çıkar.

        Tofu’nun Farklı Türleri

        Tofunun kıvamı ve yoğunluğu üretim yöntemine göre değişebilir. En yaygın tofu türleri şunlardır:

        İpek (soft) tofu: Sulu ve yumuşak kıvamlıdır. Tatlılarda, çorbalarda ve soslarda kullanılır.

        Orta sertlikte (medium) tofu: Daha az sulu, pişirme sırasında kolay dağılmaz.

        Sert (firm) tofu: Izgara, kızartma ve soteleme gibi işlemlere uygundur.

        Ekstra sert (extra firm) tofu: Çok az su içerir, kesilmesi ve şekillendirilmesi kolaydır.

        Tofu Nasıl Tüketilir?

        Tofu, oldukça nötr bir tada sahip olduğu için pişirme yöntemine göre kolayca aroma kazanabilir. Marine edilerek veya baharatlarla pişirilerek damak zevkine göre lezzetlendirilebilir. Tofu şu şekillerde tüketilebilir:

        Izgara veya tavada kızartılarak

        Sebze yemeklerine eklenerek

        Salatalarda soğuk halde

        Smoothie veya tatlılarda ipek tofu olarak

        Makarna soslarına veya dürümlere proteini artırmak için

        Tofu Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Tofu, genel olarak sağlıklı bir besin olsa da bazı noktalara dikkat edilmelidir:

        Alerjisi olan bireyler tofu tüketmemelidir çünkü ana bileşeni olan soya yaygın bir alerjen olabilir.

        Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içermeyen organik tofu tercih edilmesi önerilir.

        Fazla miktarda tüketimi hormonal dengeyi etkileyebileceği için özellikle tiroit hastaları doktor kontrolünde tüketmelidir.

        Tofu, hem besleyici yapısı hem de esnek kullanım alanları sayesinde modern beslenmenin güçlü temsilcilerinden biridir. Soya bazlı bu geleneksel Uzak Doğu ürünü, sürdürülebilir beslenme arayışında olan bireyler için ideal bir alternatiftir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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