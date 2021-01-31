Üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla Trendyol şirketi ile TOG vakfının projesi olan TOG Trendyol eğitim bursu başvurularının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Hazırlıktan başlayıp son sınıfa kadar ödenecek olan karşılıksız Tog Trendyol bursu araştırılıyor. TOG Trendyol eğitim bursu başvuru şartları neler, ne zaman bitecek? TOG Trendyol burs başvurusu yap!

TOG & TRENDYOL EĞİTİM BURSU NE KADAR?

Toplum Gönüllüleri Vakfı burs programları kapsamında, Trendyol & TOG Eğitim Bursu başvuruları başlamıştır. Bu dönem başvuran adaylar arasından, 50 öğrenciye 6 ay boyunca aylık 1.500 TL burs olanağı sağlanacaktır. Başvuru döneminin kapatılmasının ardından başvuru değerlendirme dönemi olacak ve ardından kısa listeye giren adaylarla Burs Mülakatları Şubat ayında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir.

TOG & TRENDYOL EĞİTİM BURSU BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

Başvuran adaylardan başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylara e-posta yoluyla bilgilendirme 24 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır. Trendyol & TOG Eğitim Bursu başvuruları 28.01.2021 ile 11.02.2021 saat 23:59 arasında online ortamda gerçekleşecektir, Başvurularınızı aşağıdaki “Başvuru Yap” butonuna tıklayarak yapabilirsiniz.

TOG TRENYOL EĞİTİM BURSU BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuran adaylardan başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylara e-posta yoluyla bilgilendirme 24 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

TOG TRENDYOL BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Trendyol & TOG Eğitim Bursu’na başvuru yapabilecek adayların aşağıdaki üniversite ve bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

Boğaziçi Üniversitesi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik&Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Ekonomi

İşletme

MIS ( Management Information System)

Yukarıdaki şartları sağlıyorsanız bu burs fonuna başvuru yapabilirsiniz.

Türkiye geneli yerleşilen puan türünde üniversite giriş başarı sıralamalarına sahip olan

adayların formları değerlendirilirken önceliklendirilecektir.

Hazırlık, 1 ve 2 sınıflar için ilk 200’de sıralanan öğrenciler,

3 ve 4 sınıflar için ilk 1.000’de sıralanan öğrenciler

TOG TRENDYOL BURSU BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Burs başvurusu yaparken aynı zamanda belirli belgelerin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Lütfen başvuru formunu doldurmadan önce aşağıdaki belgelere ulaşabilir olduğunuzdan emin olunuz.

Sisteme yüklemeniz gereken belgeler;

Tüm aile fertlerinin gösterildiği ‘’Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’’

Yeni sınıflar için ÖSYM sonuç belgesi

Ara Sınıflar için 2019-2020 Akademik Dönemi Yıl Sonu Transkripti

Annenizin gelir durumunu gösteren belge

Babanızın gelir durumunu gösteren belge

Burs başvurusu olumlu değerlendirilen adaylardan beklenecek olan burs sorumlulukları

Burs almaya hak kazananların Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın öğrenci kulüplerinde,

topluluklarında veya proje gruplarında gönüllülük yapmaları ve yıl sonu başarı

ortalamalarının 3,00 ve üzerinde olması beklenmektedir. Tüm bu süreçler Toplum

Gönüllüleri Vakfı tarafından takip edilecektir.

Forma yazmış olduğunuz bilgilerin (Üniversite başarı sırası, aile geliri, gönüllülük ile ilgili sorular

v.b.) doğruluğu ile ilgili bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde başvurunuz iptal edilecektir.