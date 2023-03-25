TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

TOGG siparişi verebilmek için öncelikle bir profil (Tru.ID) oluşturulacak. Profillerini oluşturan kullanıcılar üç farklı versiyonda satışa sunulan Togg T10X’in tercih ettiği versiyonunu, donanımını, rengini ve jantlarını aynı alan üzerinden belirleyebilecek. Daha sonra kullanıcılar burada bir e-cüzdan da açarak ön siparişe katılmak için gerekli olan 60 bin TL’lik kaporayı kredi kartı ya da banka hesapları üzerinden dijital cüzdana aktaracak.