TOGG'un batarya ortağından flaş buluş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilTOGG'un batarya ortağından flaş buluş - haberler
ABONE OL

Elektrikli otomobillerin menzilini yüzde 25 artırdı

Yerli elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarına tam gaz devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, TOGG'un batarya konusunda işbirliğine gittiği Farasis, enerji yoğunluğu yüksek yeni nesil elektrikli araç batarya hücreleri geliştirdi. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Stratejik ortağımız Farasis, batarya teknolojisinde çıtayı yükseltti" denildi. Verilen bilgiye göre, Farasis'in yeni teknolojisi sayesinde elektrikli otomobillerin menzili yüzde 25 artacak, yüzde 80 kapasiteye kadar olan şarj süresi ise 20 dakikanın altına inecek. Yiğitcan Yıldız yazdı...

TOGG'un batarya ortağından flaş buluş - haberler
TOGG'un batarya ortağından flaş buluş
0:00 / 0:00

4 kuşak batarya ile menzil 500 km’in de üstüne çıkacak


Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) batarya konusundaki stratejik iş ortağı Farasis, enerji yoğunluğu 330 Wh/kg’den fazla olan yeni nesil elektrikli araç batarya hücreleri geliştirdiğini açıkladı.

Bağımsız testler tarafından da onaylanan yeni hücrelerin performansının 3'üncü nesil hücrelere oranla yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtildi.

TOGG’un sosyal medya hesabından, "Stratejik ortağımız Farasis, batarya teknolojisinde çıtayı yükseltti" mesajı ile duyurulan gelişmeye göre, yeni 4’üncü kuşak batarya hücreleri ile elektrikli otomobillerin menzili yüzde 25 artacak.

Yapılan açıklamada, yeni teknoloji sayesinde elektrikli otomobillerin yüzde 80'e kadar olan şarjının 20 dakikanın altına indiği ve batarya ömrünün ise 1 milyon km'nin üstüne çıktığı kaydedildi.

BİRLİKTE ÜRETECEKLER

TOGG ve Farasis Ekim 2020'de işbirliğine gittiklerini duyurmuşlardı. Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşmaya giden TOGG'un, bu kapsamda yerli otomobilin batarya modülü ile paketinin de Türkiye’de üretmesi bekleniyor.

İki şirketin anlaşması, birlikte geliştirilecek batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretiminin yanında, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini de içeren stratejik ortaklığı da kapsıyor.

2002 yılında Dr. Yu Wang ve Dr. Keith Kepler tarafından ABD'de kurulan Farasis Energy, enerji yoğunluğu ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa'da faaliyet alanını genişletti. Farklı pazarlarda geniş bir pil çözümleri portföyü sunan şirketin müşterileri arasında küresel otomotiv üreticileri de bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

ABD merkezli şirket, 3 küresel Ar-Ge merkezi ve 4 binden fazla çalışanıyla BEV pazarı için en büyük kesecik (pouch) tipi hücre üreticilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

2015'te Çin'in yerel üreticilerinden BAIC ile, 2018'de de Alman Daimler ile bir elektrikli araç bataryası üzerine işbirliklerine giden Farasis, 2020'de halka arz edilerek 5 milyar doların üzerinde bir şirket değerlemesine ulaşmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da bitiyor
OTOMOBİLKış lastiği zorunluluğu sona eriyor
Yüzde yüz elektrikli iX3 satışa sunuldu
OTOMOBİLYüzde yüz elektrikli SUV satışa sunuldu
VavaCars CEO’su Merritt: 'İkinci el araçta talep patlaması bekliyoruz'
OTOMOBİL5 yılda 1 milyar dolar ciro hedefliyor
Elektrikli station wagon MG5 tanıtıldı - haberler
OTOMOBİLMG'den elektrikli station wagon
Honda, Gebze’deki üretim tesislerini devretti
OTOMOBİLHonda, Gebze’deki üretim tesislerini devretti
Bir ilk! Toyota Proace City Türkiye'de satışa çıktı - Ekonomi Haberleri
OTOMOBİLJapon marka Türkiye'de ticarete atıldı
'İkinci elde fiyatlar artmaya başladı' - haberler
OTOMOBİL'İkinci elde fiyatlar artmaya başladı'
Otoparklarda elektrikli araçlar için şarj ünitesi zorunluluğu
OTOMOBİLOtoparklara şarj zorunluluğu
Avrupa otomotiv pazarı Şubat ayında yüzde 17 daraldı
OTOMOBİLAvrupa daraldı, Türkiye 6. ülke oldu
Trafikteki elektrikli veya hibrit otomobil sayısı bir yılda 2,5 katına çıktı
OTOMOBİLSayı yüzde 150 arttı! LPG'li araçları geçti