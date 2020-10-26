HABERTURK.COM

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Twitter üzerinden yayımladığı videoyla, yerli otomobilde sunulacak batarya teknolojisnin sağlayacağı avantajları anlattı. Yapılan açıklamaya göre yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzile sahip olacak.

Lityum-iyon bataryada enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC katodu kullanılacak. Modüllerde enerji yoğunluğu yüksek kesecik tipi hücreler yer alacak.

Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek dayanım sağlanacak. Otomobiller 300 ve 500 kilometre üzerinde menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek.

TOGG geçen hafta, Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşmaya gidildiği ve bu kapsamda yerli otomobilin batarya modülü ile paketinin Türkiye’de üretileceğini açıklamıştı.