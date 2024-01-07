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        Haberler Ekonomi Otomobil TOGG, yeni sedan modelini tanıttı - Otomobil Haberleri

        TOGG, yeni sedan modelini tanıttı

        TOGG, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 21:34 Güncelleme: 07.01.2024 - 21:34
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        TOGG, yeni sedan modelini tanıttı
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        TOGG'un X platformu üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        "T10" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.

        9-12 OCAK'TA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

        Las Vegasta 9-12 Ocakta düzenlenecek CES 2024te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

        Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Toggun sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.

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