        Tokat Belediyesi'nden esnafa modern dükkân | Son dakika haberleri

        Tokat Belediyesi'nden ayakkabı boyacılarına modern dükkân

        Tokat'ta yıllardır açık alanlarda zor şartlarda çalışan ayakkabı boyacıları, Tokat Belediyesi tarafından Sulusokak yolu üzerinde yapımı tamamlanan yeni kapalı alanlardaki modern iş yerlerine kavuştu. Yeni dükkânlarına taşınan esnaflar, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu teşekkür ziyaretinde bulundu

        Giriş: 15.10.2025 - 15:31 Güncelleme: 15.10.2025 - 15:31
        Tokat Belediyesi'nden esnafa modern dükkân
        Tokat'ta ayakkabı boyacıları, Tokat Belediyesi tarafından Sulusokak yolu üzerinde yapımı tamamlanan yeni kapalı alanlardaki modern iş yerlerine kavuştu.

        Yeni dükkânlarına taşınan esnaflar, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Yeni iş yerleriyle birlikte uzun yıllardır bekledikleri düzenli ve konforlu çalışma ortamına kavuştuklarını belirten esnaflar, "Bizi ihya ettiniz, çok güzel bir iş oldu. İl dışından gelenler de çok beğeniyor. Sayenizde hem kışın hem yazın ekmeğimizin peşinde daha rahat çalışacağız. Tüm esnaflarımız adına teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

        Ziyaret sırasında ayakkabı boyacıları, Başkan Yazıcıoğlu'na kendi el emeğiyle hazırladıkları tespih hediye ettiler.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da ziyarette yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Güle güle kullanın. Bizim amacımız sizlere, aziz milletimize hizmet etmektir. Belediyeciliği sadece taş, toprak, yol yapmak olarak görmüyoruz. Bizim için en önemli mesele; insanımızın gönlüne dokunmak, onların hayatını kolaylaştırmaktır. Ayakkabı boyacılarımız yıllarca zor şartlarda ekmeğinin peşinde koştu. Üretken belediyecilik anlayışımızla onlara yakışır modern iş yerlerini kazandırarak hem şehrimize estetik bir değer kattık hem de esnafımızın duasını aldık. Tokat’ta her kesimin sesi olmaya, her insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

        Başkan Yazıcıoğlu, ziyaret sonunda esnafa Tokat'ın simgesi olan yazmalardan hediye takdim etti.

        #yerel haberler
        #tokat haberleri
        #ayakkabı boyacıları
