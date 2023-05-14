Tokat Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Tokat Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Tokat başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Tokat Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Tokat seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor.
İl genelinde yüzde 90.17 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:34 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 97.2 oldu.
Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 239.805 oyla yüzde 63.43 - Kemal Kılıçdaroğlu: 117.730 oyla yüzde 31.14 - Sinan Oğan: 19.313 oyla yüzde 5.11 - Muharrem İnce: 1.235 oyla yüzde 0.33 oy aldı.
Tokat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 117.730 oyla yüzde 31.14
Sinan Oğan: 19.313 oyla yüzde 5.11
Muharrem İnce: 1.235 oyla yüzde 0.33
Tokat Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.81 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:34 itibarıyla yüzde 95.3 oranında açıldı.
2023 Tokat milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Cumhur İttifakı: 239.696 oyla yüzde 64.75 - Millet İttifakı: 117.305 oyla yüzde 31.69 - Ata İttifakı: 4.736 oyla yüzde 1.28 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.371 oyla yüzde 0.64 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 466 oyla yüzde 0.12
aldı.
Saat 22:34 itibarıyla 2023 Tokat milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: 239.696 oyla yüzde 64.75
Millet İttifakı: 117.305 oyla yüzde 31.69
Ata İttifakı: 4.736 oyla yüzde 1.28
Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.371 oyla yüzde 0.64
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 466 oyla yüzde 0.12
AK Parti: 138.188 oyla yüzde 37.33
MHP: 82.713 oyla yüzde 22.34
CHP: 75.876 oyla yüzde 20.50
İYİ Parti: 41.429 oyla yüzde 11.19
BBP: 10.579 oyla yüzde 2.86
YENİDEN REFAH: 8.216 oyla yüzde 2.22
ZP: 4.736 oyla yüzde 1.28
MEMLEKET: 1.990 oyla yüzde 0.54
YEŞİL SOL: 1.285 oyla yüzde 0.35
TİP: 1.086 oyla yüzde 0.29
ANAP: 684 oyla yüzde 0.18
MP: 357 oyla yüzde 0.10
HAKPAR: 298 oyla yüzde 0.08
GBP: 277 oyla yüzde 0.07
HKP: 228 oyla yüzde 0.06
SOL PARTI: 216 oyla yüzde 0.06
TKP: 202 oyla yüzde 0.05
TKH: 48 oyla yüzde 0.01
GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00
MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00
AB: 0 oyla yüzde 0.00
YP: 0 oyla yüzde 0.00
AP: 0 oyla yüzde 0.00
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