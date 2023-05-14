Tokat Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Tokat Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Tokat başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Tokat Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Tokat seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.17 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:34 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 97.2 oldu. Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 239.805 oyla yüzde 63.43 - Kemal Kılıçdaroğlu: 117.730 oyla yüzde 31.14 - Sinan Oğan: 19.313 oyla yüzde 5.11 - Muharrem İnce: 1.235 oyla yüzde 0.33 oy aldı.



Tokat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Tokat Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.81 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:34 itibarıyla yüzde 95.3 oranında açıldı. 2023 Tokat milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 239.696 oyla yüzde 64.75 - Millet İttifakı: 117.305 oyla yüzde 31.69 - Ata İttifakı: 4.736 oyla yüzde 1.28 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.371 oyla yüzde 0.64 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 466 oyla yüzde 0.12 aldı. Saat 22:34 itibarıyla 2023 Tokat milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

