Tokat'ta PKK sığınağı bulundu

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti



İbrahim UĞUR/REŞADİYE (Tokat), (DHA)TOKAT'ta geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan sığınak bulundu. Sığınakta kullanılmış ve çürümüş halde yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün Reşadiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Bir çoğunun kullanılmış ve çürümüş olduğu belirlenirken, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı. Delil niteliği taşımayan malzemeler ise yerinde imha edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Reşadiye İbrahim UĞUR

2023-07-04 22:24:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.