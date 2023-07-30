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        Tokat´ta Topçam Şenlikleri; 7 erkeğe karşı yarıştığı kebap yarışmasını kazandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 15:46
        Tokat´ta Topçam Şenlikleri; 7 erkeğe karşı yarıştığı kebap yarışmasını kazandı

        İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, Topçam Şenlikleri kapsamında Tokat´ın tescilli ürünü Tokat kebabı yapma yarışmasını 7 erkek ustaya karşı yarışan Nergis Aydın (24) kazandı. Nergis Aydın, "Bu geleneksel yarışma için çok iyi hazırlandım. Birinci gelerek altının sahibi oldum. Ustalarıma beni destekleyenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 23´üncüsü düzenlenen Topçam Şenlikleri başladı. Şenlikte gösteriler, Tokat kebabı ve yaprak sarma yarışmaları yapıldı. Tokat kebabı yapma yarışmasını 7 erkek ustaya karşı yarışan Nergis Aydın kazandı. Aydın, "Bu geleneksel yarışma için çok iyi hazırlandım. Birinci gelerek altının sahibi oldum. Ustalarıma beni destekleyenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Topçam Şenlikleri'ni Tokatlıların hasretle beklediğini ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise, "Topçam Şenlikleri Tokat´ımızın hasretle, iple çektiği bir şenlik. 10 gün süren, 10 gün boyunca halkımızın heyecanla gezdiği, vakit geçirdiği eğlendiği, bununla beraber unutulmaya yüz tutmuş Tokat´ın ürünlerinin sergilendiği ve insanların belki kışlık ihtiyaçlarını karşıladıkları, esnaf kardeşlerimizin satış yaptıkları bir şenlik. Tokat´ın tarihini keşfetmeye, gastronomisini, damak çatlatan lezzetlerini keşfetmeye o güzel el sanatlarının nasıl yapıldığını keşfetmeye bütün Türkiye´mizi davet ediyorum" diye konuştu.

        Yeşilırmak kenarında kurulan 80 adet dükkanda Tokat yöresine ait yörenin meşhur ürünleri sergilenip, halkın beğenisine sunulduğu etkinlikler konserler ve çeşitli yarışmalarla 6 Ağustos´a kadar devam edecek. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Tokat / Merkez İbrahim UĞUR

        2023-07-30 15:45:14

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