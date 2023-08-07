9 yılın ardından Demircili köyü yeniden belde oldu

Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/ REŞADİYE, (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesi Demircili köyü, 9 yıl sonra yeniden belde statüsü kazandı. Alınan kararla, 2014'ten sonra tüzel kişiliğine son verilen Demircili Belediyesi'nin Belediye Başkanlığı'na da 2024'te yapılacak seçimlere kadar, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan vekalet edecek.

Reşadiye ilçesine bağlı Demircili beldesinin, belde statüsü 2012'de çıkan 6360 sayılı yasayla kaldırıldı. Nüfusu 2 binin altında kalan belde belediyelerinin kapatılmasını öngören yasa ile Demircili Belediyesi tasfiye edilerek belde olmaktan çıkartılıp, köy statüsüne alındı. Demircili Belediyesi, 2012'de beldenin nüfusunun 2 binin üzerinde olması ve bu nedenle belediyenin tüzel kişiliğinin devam etmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık belediyenin başvurusunu reddetti. Başvurunun reddinin ardından dönemin belediyesi 2012'de karara itiraz edip durumu mahkemeye taşıdı. Ancak dava süreci devam ederken belediye kapatıldı. 2014'te yapılan yerel seçimlere Demircili köy statüsünde girdi. Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'nde açılan dava 2015'te dava konusu, işlemin iptaliyle sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı kararı temyiz için Danıştay'a taşıdı. Danıştay 8'inci Dairesi ise 2018'de temyiz isteminin reddine karar verip idare mahkemesinin kararını onadı.

'TOKAT'TAKİ BELDE SAYISI 25'E YÜKSELDİ'

Danıştay'ın kararından 5 yıl sonra İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz'da Tokat Valiliği'ne gönderdiği yazıyla Demircili Belediyesi'nin yeniden açılması için gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2022 yılı verilerine göre nüfusu 356 olan Demircili'nin belediye başkanlığına 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere kadar Niksar Kaymakamı İlhami Doğan atandı. Demircili beldesinin köy statüsünden belde statüsüne geçmesiyle İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki belde sayısı da güncellendi. Ülke genelindeki belde sayısı 388'den 389'a Tokat'taki belde sayısı ise 24'ten 25'e yükseldi.

2012'DE TOKAT'TA 38 BELDE BELEDİYESİ KAPATILDI

2012 yılında çıkan yasayla Tokat'ta toplam 38 belde belediyesi kapatıldı. Tokat'ta Cihet, Dikili, Görümlü, Ormandibi, Çelikli, Akça, Değirmenli, Koçak, Üzümlü, Akbelen, Avlunlar, Büyükyıldız, Kemalpaşa, Yağmurlu, Günebakan, Kuyucak, Özalan, Yazıcık, Dereköy, Büşürüm, Çevrecik, Kızılcaören, Kuzbağı, Nebişeyh, Soğukpınar, Yolustü, Dutluca, Çaylı, Kat, Ulutepe, Yazıtepe, Yenisu, Çıkrık, Kuşçu, Evrenköy, Güzelbeyli, Yalınyazı ve Yazıtepe belde belediyeleri kapatılmış beldeler köy statüsüne geçirilmişti.

'NÜFUSUMUZ YETERLİ OLMADIĞI İÇİN BELEDİYEMİZ 2014 YILINDA KAPANDI'

Niksar Kaymakamı'nın belediye başkanlığına vekalet edeceğini belirten Demircili köyü muhtarı Polis Şahin, "Bizim nüfusumuz yeterli olmadığı için belediyemiz 2014 yılında kapandı. 2012 yılında nüfusu 2 bin üzerinde olan belediyeler kalacak diye bir kanun çıktı. Bu süreç içerisinde, biz beldemizin nüfusunu vatandaşlarla iş birliği yaparak tamamladık. Mahkemeye verdik. O mahkeme sürecinde bu hak bize tanındı. Belediyemiz şükürler olsun geri döndü. Belediyemize başkan atandı. Niksar Kaymakamı yürütüyor belediye başkanlığı görevini. Seçime kadar yürütecek. Encümen oluşturduk. Grup oluşturduk. Çalışmalarımız devam ediyor. 2024'teki seçimlerde biz kendi başkanımızı seçeceğiz ve beldemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

'BİR SONUÇ ALACAĞIMIZI UMUT ETMİYORDUK'

Belde statüsünün korunması için dava açtıklarını ifade eden Demircili Beldesi Dernek Başkanı İsmail Şahin, "Davamızın 9 yıllık bir bekleme süreci oldu. Beklemedeydik. Bir sonuç alacağımızı da umut etmiyorduk ancak 15 gün önce güzel haber aldık. Davamızın bizim lehimize olumlu sonuçlandığının haberini aldık. Tokat'ta çok sayıda belde belediyesi kapandı. Sadece dönüş olan belediye Demircili Belediyesi oldu. Şu anda tabii ki belde olmaktan çıktığı için Demircili'nin nüfusu hızla düştü. Gerek gurbetçilerimiz gerek İstanbul, gerek yurt dışına gidenlerle nüfusumuz düştü ama Niksar Kaymakamlığı'mızın koordinesinde ilk toplantımızı yaptık. Süratle nüfusumuzu tamamlama aşamasındayız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Reşadiye Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR

2023-08-07 12:00:29