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        Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:26
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        Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta bariyerlere çarpan otomobildeki Nurcan Eraslan (44) öldü, sürücü Mesut Koç (33) yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında TokatNiksar kara yolu Bakışlı köyü mevkisinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat yönüne giden, Mesut Koç´un kontrolünü yitirdiği 58 ADL 590 plakalı otomobil çelik bariyerlere çarptı. Mesut Koç ağır yaralanırken, yanındaki Nurcan Eraslan ise yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesut Koç, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Nurcan Eraslan'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-08-18 16:25:48

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