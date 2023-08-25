Şehit polis Telli, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)İSTANBUL'da, uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Hakan Telli (37), memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanarak şehit olan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Hakan Telli, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memlketi Tokat'ta getirildi. Şehit Telli'nin naaşı karayolu ile Reşadiye'nin Bozçalı Beldesine getirildi. Celal ve Hatice Telli'nin çiftinin 4 çocuğundan 2'ncisi olan şehit polis memuru Hakan Telli için Bozçalı Beldesi mezarlığında tören düzenlendi.

Törene şehit Telli'nin yakınları sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve vatandaşlar katıldı. Tokat Müftüsü Esat Yapıcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Gündüz'ün cenazesi, beldede aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Reşadiye Fatih YILMAZ

2023-08-25 18:31:13