Sebastapolis Antik Kenti kazılarında 2 bin yıllık Roma yolu bulundu
TOKAT'ınSulusarayilçesindeki Sebastapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulundu.
Kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde, M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan antik kentte, çalışmalar farklı tarihlerde devam etti. 'Büyük azametli şehir' anlamına Sebastapolis'teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulundu.