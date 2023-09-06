Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Sebastapolis Antik Kenti kazılarında 2 bin yıllık Roma yolu bulundu

        TOKAT'ınSulusarayilçesindeki Sebastapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sebastapolis Antik Kenti kazılarında 2 bin yıllık Roma yolu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde, M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan antik kentte, çalışmalar farklı tarihlerde devam etti. 'Büyük azametli şehir' anlamına Sebastapolis'teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı
        Tokat'ta 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı
        Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, zabıta ekipleriyle buluştu
        Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, zabıta ekipleriyle buluştu
        Tokat'ta birinci sınıfa başlayan öğrencilere "rengarenk sınıf" sürprizi
        Tokat'ta birinci sınıfa başlayan öğrencilere "rengarenk sınıf" sürprizi
        Başına taşla vurularak öldürüldü; arkadaşı gözaltında
        Başına taşla vurularak öldürüldü; arkadaşı gözaltında
        Tokat'ta 3 ayda 141 bin 608 araç denetlendi
        Tokat'ta 3 ayda 141 bin 608 araç denetlendi
        Tokat'ta bir kişi boş bina önünde ölü bulundu
        Tokat'ta bir kişi boş bina önünde ölü bulundu