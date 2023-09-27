Tokat'taki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
TOKAT'ınReşadiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.
TOKAT'ınReşadiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, akşam saatlerinde Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekibi, 2 arazöz, 1 su ikmal, 20 yangın söndürme işçisi ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saatlik çalışma sonucu vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.