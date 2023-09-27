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        Tokat'taki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

        TOKAT'ınReşadiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:15
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        Tokat'taki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
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        TOKAT'ınReşadiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın, akşam saatlerinde Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekibi, 2 arazöz, 1 su ikmal, 20 yangın söndürme işçisi ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saatlik çalışma sonucu vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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