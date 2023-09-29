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        Tokat'ta baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

        TOKAT'ınErbaa ilçesinde baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:06 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:10
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        Tokat'ta baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
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        TOKAT'ınErbaa ilçesinde baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Olay saat 17.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi´nde Sadettin Kardaş´a ait evde meydana geldi. Evin çatısına çıkan yavru kedi, buradan baca deliğinin içine düştü. Bacaya düşen kediyi görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, yavru kedi düştüğü baca deliğinden kurtarılarak salıverildi.

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