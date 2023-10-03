Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tel örgülere sıkışan bozayı kurtarıldı

        TOKAT'ınReşadiyeilçesinde tel örgüye sıkışan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tel örgülere sıkışan bozayı kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'ınReşadiyeilçesinde tel örgüye sıkışan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı.

        Umurca köyünde tel örgülere takılıp, kurtulmaya çalışan bozayıyı görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerce takıldığı yerden güvenli bir şekilde kurtarılan bozayı, daha sonra veterinere götürüldü. Kontrolde herhangi bir sorunu olmadığı tespit edilen ayı, yeniden doğaya salındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 17 kadın kooperatifi tek çatı altında satış garantisi ile üretim y...
        Tokat'ta 17 kadın kooperatifi tek çatı altında satış garantisi ile üretim y...
        Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı
        Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı
        Geliştirdiği kapalı sistemle bitkilerin üç günde köklenmesini sağladı
        Geliştirdiği kapalı sistemle bitkilerin üç günde köklenmesini sağladı
        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden ikisinin cenazesi Toka...
        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden ikisinin cenazesi Toka...
        Otobüs kazasında ölen annesinin cenazesine boyunluk ve kolu alçıda katıldı
        Otobüs kazasında ölen annesinin cenazesine boyunluk ve kolu alçıda katıldı
        Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
        Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü