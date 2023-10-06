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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kamunun harcamalarında da ciddi bir tasarrufa ihtiyaç var

        TÜRKİYEOdalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu maliyesi tarafında, bütçe açığıyla mücadelede, sadece vergi artışına odaklanılmaması gerektiğini söyleyerek, "Kamunun harcamalarında da ciddi bir tasarrufa ihtiyaç var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:05
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kamunun harcamalarında da ciddi bir tasarrufa ihtiyaç var
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        TÜRKİYEOdalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu maliyesi tarafında, bütçe açığıyla mücadelede, sadece vergi artışına odaklanılmaması gerektiğini söyleyerek, "Kamunun harcamalarında da ciddi bir tasarrufa ihtiyaç var" dedi.

        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve Zile Ticaret Odası'nın açılışını yapmak üzere geldiği Tokat'ta, Vali Numan Hatipoğlu'nu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı ve Tokat Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, daha sonra bir otelde düzenlenen il, ilçe müşterek toplantısında da iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türk milletinin hayali olan, 60 yıldır Türkiye'nin tamamen öz malı olan fabrikayı yapmak ve arabaya binmek nasip oldu. Bu tamamen sizin eserinizdir. Bunun mimarları benim sağımda solumda oturan kardeşlerim. Bu senenin başında yurt içi satışlarına başladık. Görülmemiş bir talep var. Bu sene için 28 bin adet üretim planladık ama tam 6 kat talep geldi. Bu da milletimizin ilgisini ve teveccühünü gösterdi. Seneye de yurt dışına ihracatı planladık" dedi.

        ENFLASYONUN VERGİSİNİ VEREMEYİZ BİZ

        Anadolu'yu sürekli dolaştığını ve sıkıntıların olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Firma ve sektörleri devamlı dinleyen birisi olarak şunu görüyorum ki; özellikle KOBİ kredilerinde yaşanan daralma, zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli. Kredi faizlerinde aşırı artışa gidilmemeli. Özellikle kobilerimize, uygun şartlarla, Kredi Garanti Fonu teminatlı kredi verilmelidir. Bir diğer reform ihtiyacı, vergi sistemiyle ilgilidir. Gerçekten çok karmaşık bir vergi sistemimiz var. Üstelik her geçen yıl daha da karmaşık hale getiriyoruz. Suistimal eden az sayıda kötü örnek yüzünden, milyonlarca mükellefin hayatını daha da zorlaştırıyoruz. Bu da vergi uyuşmazlıklarını giderek artırıyor. Bu yaklaşımı değiştirmemiz lazım. Özellikle geçmişte bunun yasasını, Allah rahmet eylesin, Kemal Unakıtan AK Parti döneminde Maliye Bakanlığı'nda çıkmıştı. Tam bugünlerde uygulamamız lazım, enflasyon muhasebesi mutlaka uygulanmalıdır. Enflasyonun vergisini veremeyiz biz. Özellikle kayıt dışı ekonomi buna bağlı olarak artıyor. Kamu maliyesi tarafında bütçe açığıyla mücadelede, sadece vergi artışına odaklanılmamalıdır. Kamunun harcamalarında da ciddi bir tasarrufa ihtiyaç var. Bu sinyali de Hazine ve Maliye Bakanı verdi" diye konuştu.

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