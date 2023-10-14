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        Tokat'ta far avı yapan 2 kişiye, 22 bin 111 lira ceza

        TOKATDoğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanan 2 kişiyi tespit etti. Far avı yapan şüpheliler, kaçarken yakalandı; toplam 22 bin 111 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:15
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        Tokat'ta far avı yapan 2 kişiye, 22 bin 111 lira ceza
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        TOKATDoğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanan 2 kişiyi tespit etti. Far avı yapan şüpheliler, kaçarken yakalandı; toplam 22 bin 111 lira ceza uygulandı.

        Olay, dün gece saatlerinde, Çamlıbel Devlet Avlağı Kızılkaya köyü arazisinde meydana geldi. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin motosikletle far avı yaptığını tespit etti. Bölgeye giden ekipleri gören avcılar vurdukları 4 yaban tavşanını, tüfeğini ve motosikleti olay yerinde bırakıp kaçtı. Şüpheliler, kaçarken ekiplerin takibiyle yakalandı. Kimlikleri tespit edilen kişilerin motosikletine, tüfeğine ve tavşanlara el koyulup 16 bin 111 TL idari para cezası ve 6 bin TL tazminat bedeli olmak üzere toplamda 22 bin 111 TL ceza uygulandı.

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