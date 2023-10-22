Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Erbaaspor - Fatsa Belediyespor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaaspor - Fatsa Belediyespor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Fatih Deveci, Hasan Hüseyin Yazıcılar

        ERBAASPOR: Oğuzhan- İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, Çağrı, Tahsin (Dk.76 Görkem), Mehmet Tosun(Dk.67 Cemal), İbrahim Kaya, Mahmut, Oğulcan (Dk.85 Birkan), Aykut, Tayyib (Dk.85 İsmail)

        FATSA BELEDİYESPOR:  Ömürcan- İzlem (Dk.58 Abdulkadir), Tayfun (Dk.70 Kaan), Batuhan (Dk.45 Mikail), Hakan Yakup Jacoues Horzum (Dk.88 Sancar), Serhan (Dk.70 Hakan), Muhammed, Abdurrahman, Ertuğrul, Emre, Sefa

        GOLLER:  Dk. 33 Hakan Yakup Jacoues Horzum (Fatsa Belediyespor), Dk. 45 Mehmet Tosun (Erbaaspor)

        SARI KARTLAR: Mehmet, Oğulcan, Orhan (Erbaaspor) - Muhammed, Hakan Yakup Jacoues Horzum, Serhan, Abdurrahman, Kaan (Fatsa Belediyespor)

        TFF 3´üncü Lig 3´üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

        33´üncü dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kullanan Fatsa Belediyesporlu Hakan Yakup Jacoues Horzum´un kaleye gönderdiği sert şut filelerle buluştu: 0-1.

        45´inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Tosun´un sert şutu filelerle buluştu: 1-1.

        Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR

        2023-10-22 16:45:30

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tokat'ta eğitim gören Filistinli öğrenci, Gazze'deki akrabalarından haber a...
        Tokat'ta eğitim gören Filistinli öğrenci, Gazze'deki akrabalarından haber a...
        Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta yeğenini öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddia edilen zanlı tutu...
        Tokat'ta yeğenini öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddia edilen zanlı tutu...
        Kaçırılan bebeği kurtarma tatbikatında güvenlik görevlisi otomobille 30 met...
        Kaçırılan bebeği kurtarma tatbikatında güvenlik görevlisi otomobille 30 met...
        Artova Kaymakam Atam, şehit Onbaşı Fındık'ın mezarını ziyaret etti
        Artova Kaymakam Atam, şehit Onbaşı Fındık'ın mezarını ziyaret etti
        Erbaa Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı düzenlendi
        Erbaa Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı düzenlendi