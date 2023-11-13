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        Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine otomobille çarpıp, yaraladı

        TOKAT´ınTurhal ilçesinde Z.U. (17), geçen yıl ağabeyi Serhat Unutmaz'ı (22) av tüfeği ile vurarak öldüren Musa Şahin'in (40) ağabeyi Erdal Şahin'i (41) otomobille çarpıp, yaraladı. Ardından otomobilinden inip yerde yatan Şahin'i tekmeledikten sonra kaçan Z.U.´nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:10
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        Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine otomobille çarpıp, yaraladı
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        TOKAT´ınTurhal ilçesinde Z.U. (17), geçen yıl ağabeyi Serhat Unutmaz'ı (22) av tüfeği ile vurarak öldüren Musa Şahin'in (40) ağabeyi Erdal Şahin'i (41) otomobille çarpıp, yaraladı. Ardından otomobilinden inip yerde yatan Şahin'i tekmeledikten sonra kaçan Z.U.´nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, 10 Kasım'da saat 7.30'da Turhal Şeker Fabrikası'nın bahçesinde meydana geldi. 23 Mart 2022'de Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Serhat Unutmaz, Musa Şahin tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Musa Şahin olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Musa Şahin, olaya ilişkin görülen davada 10 yıl hapis cezası aldı. Olayın ardından Şahin ailesi Kızkayası köyünü terk ederek Kahramanmaraş´a yerleşti. Aile, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden Turhal´a döndü.

        Serhat Unutmaz´ın kardeşi Z.U., ağabeyini öldüren Musa Şahin'in ağabeyi Erdal Şahin´e otomobille çarparak yaraladı. Çarptıktan sonra yanındaki araçtan inen Z.U., Şahin'e tüfek doğrultup tekme attı. Bu sırada baba Ayhan Unutmaz, oğlunun elinden tüfeği aldı. Z.U. olay yerinden kaçarken yerde yatan Erdal Şahin´i tekrar çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Yaralanan Erdal Şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaçan şüpheli Z.U.´nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan baba Ayhan Unutmaz ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        `MAHKEMEYE BİLE SEVK EDİLMEDEN SERBEST KALDI'

        Ayhan Unutmaz´ın da Z.U. ile birlikte aynı otomobilde olduğunu iddia eden Şahin ailesinin Avukatı Murat Kurnaz, "Gelinen noktada bizi üzen, hiçbir suç işlememiş bir vatandaşa çarptıktan sonra yeniden tekmelenip, uzun namlu silah doğrultup, başının üzerinden araçla geçilmesi. Bu olayın içinde olan baba Ayhan Unutmaz´ın mahkemeye dahi sevk edilmeden serbest bırakılmasıdır" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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