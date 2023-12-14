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        WhatsApp mesajıyla hukuk bürosundan olduklarını söyleyip dosya iptal parası istediler

        TOKAT'ta yaşayan Ferhat Y., hukuk bürosundan geldiği belirtilen WhatsApp mesajıyla, `750 TL dosya iptal ücreti olarak yatırım sağlanması gerekmektedir´ uyarısı alınca avukata başvurup, şikayetçi oldu. Avukat Muzaffer Batuhan Kurtul, dosya iptal ücreti olarak para isteyen telefon dolandırıcıları, avukat diploması ve sahte ibranameler hazırlayıp yeni yöntemlerle para talep edilmesine karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:15
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        WhatsApp mesajıyla hukuk bürosundan olduklarını söyleyip dosya iptal parası istediler
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        TOKAT'ta yaşayan Ferhat Y., hukuk bürosundan geldiği belirtilen WhatsApp mesajıyla, `750 TL dosya iptal ücreti olarak yatırım sağlanması gerekmektedir´ uyarısı alınca avukata başvurup, şikayetçi oldu. Avukat Muzaffer Batuhan Kurtul, dosya iptal ücreti olarak para isteyen telefon dolandırıcıları, avukat diploması ve sahte ibranameler hazırlayıp yeni yöntemlerle para talep edilmesine karşı vatandaşları uyardı.

        Ferhat Y.´ye WhatsApp'tan ulaşan kişi, kendisine hukuk bürosundan ulaştığını belirterek 'Dosya iptal ücreti' adı altında para talep etti. Ferhat Y. ise kendisine gelen mesaja, "Dolandırıcılıkta sınırı aşmışsınız, size dava açacağım" diye cevap verdi. Ferhat Y., karşı tarafın 'Burası hukuk bürosu, gidin dava açın" ifadelerini kullanınca avukata başvurdu, şikayetçi oldu.

        'KİMLİKLERİ KULLANILAN MESLEKTAŞLARIMIZ İŞ YAPAMAZ HALE GELDİ'

        Tokat Barosu avukatı Muzaffer Batuhan Kurtul, "Hiçbir avukat meslektaşım sosyal medya siteleri ya da mesaj yoluyla kimseden para istemez. Bu tür atılan mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekir. Biz bu dolandırıcıları daha öncesinde hakim, savcı, polis olarak da gördük. Şimdi ise avukatlık kimliklerini kullanarak yeni boyut kazandırdılar. Kimlikleri kullanılan meslektaşlarımızın işlerini yapamaz hale geldiklerini de biliyoruz. Bir kişi hakkında icra takibi başlatılmışsa, haklarında bir dava açılmışsa bunu adliyelerden ya da e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilirler. Lütfen atılan bu mesajlara itibar etmesinler. Hiçbir avukat, mesaj yoluyla müvekkillerine dava hakkında bilgi vermez" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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