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        Tokat'ta ev alev alev yandı

        TOKAT'tayangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:50
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        Tokat'ta ev alev alev yandı
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        TOKAT'tayangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        Erbaa ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait evde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Bacadan sıçrayan alevler, önce çatıyı ardından tüm evi sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması ile alevler söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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