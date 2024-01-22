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        Kontrolden çıkan otomobil ters döndü, elleriyle çevirdiler

        TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters dönen otomobil, çevredekilerin yardımıyla düzeltildi, yoldan da çekiciyle kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:40
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        Kontrolden çıkan otomobil ters döndü, elleriyle çevirdiler
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        TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters dönen otomobil, çevredekilerin yardımıyla düzeltildi, yoldan da çekiciyle kaldırıldı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, Tokat Turhal kara yolunda yaşandı. Adem Kebeli (21) idaresindeki 46 AFP 408 plakalı otomobil, iddiaya göre, başka otomobil tarafından sıkıştırılınca refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobildeki sürücüyle birlikte 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelenlerin de yardımıyla döndürülüp tekerleklerinin üstüne koyulan otomobil, yoldan çekiciyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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