Tokat'ta buzlanan yolda şarampole devrilen otomobildeki çocuk yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin buzlanan yolda şarampole devrilmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

İlçe girişinde Abdulmuttalip I. idaresindeki 06 BCL 464 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan Reyyan I'yı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şarampole devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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