Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta buzlanan yolda şarampole devrilen otomobildeki çocuk yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin buzlanan yolda şarampole devrilmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta buzlanan yolda şarampole devrilen otomobildeki çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin buzlanan yolda şarampole devrilmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

        İlçe girişinde Abdulmuttalip I. idaresindeki 06 BCL 464 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan Reyyan I'yı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Şarampole devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tokat'ta buzlanan yolda cenaze nakil aracı devrildi
        Tokat'ta buzlanan yolda cenaze nakil aracı devrildi
        Tokat'ta çocuk parkında istinat duvarı çöktü
        Tokat'ta çocuk parkında istinat duvarı çöktü
        GÜNCELLEME - Tokat-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
        GÜNCELLEME - Tokat-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
        TOKAT- SİVAS KARAYOLUNDA ULAŞIMA 'KAR' ENGELİ
        TOKAT- SİVAS KARAYOLUNDA ULAŞIMA 'KAR' ENGELİ
        TOKAT´TA BUZLANMA NEDENİYLE TOMRUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, YOL ULAŞIMA KAPATILD...
        TOKAT´TA BUZLANMA NEDENİYLE TOMRUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, YOL ULAŞIMA KAPATILD...
        Tokat- Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli
        Tokat- Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli