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        Tokat'ta buzlanan yolda cenaze nakil aracı devrildi

        Tokat'ta Yeşilyurt Belediyesine ait cenaze nakil aracı, buzlanan yolda devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:36
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        Tokat'ta buzlanan yolda cenaze nakil aracı devrildi
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        Tokat'ta Yeşilyurt Belediyesine ait cenaze nakil aracı, buzlanan yolda devrildi.

        İbrahim Çelikel idaresindeki 34 AD 8702 plakalı cenaze nakil aracı, Bedirkale mevkisinde buzlanan yolda şarampole devrildi.

        Sürücü İ.Ç, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Buzlanan Çamlıbel-Yeşilyurt yolunda birçok kaza meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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