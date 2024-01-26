Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        MHP'nin Tokat adayı Yazıcıoğlu: Rahmetli babamın misyonunu devam ettireceğiz

        MHP'ninTokat'tan aday gösterdiği belediye başkan adayı Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Rahmetli babamın o altın yıllarını yaşatmak için biz de Tokat'ta varız diyeceğiz. Rahmetli babam çok güzel, hoş seda bırakmış; insanlara temas etmiş. Biz de aynı Yazıcıoğlu misyonunu devam ettireceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP'nin Tokat adayı Yazıcıoğlu: Rahmetli babamın misyonunu devam ettireceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP'ninTokat'tan aday gösterdiği belediye başkan adayı Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Rahmetli babamın o altın yıllarını yaşatmak için biz de Tokat'ta varız diyeceğiz. Rahmetli babam çok güzel, hoş seda bırakmış; insanlara temas etmiş. Biz de aynı Yazıcıoğlu misyonunu devam ettireceğiz" dedi.

        MHP'nin Tokat Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, partisinin aday tanıtım toplantısı öncesinde programın yapılacağı Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda son hazırlıkları inceledi. Burada DHA'ya konuşan Yazıcıoğlu, "Çok mutluyum, çok muhteşem bir teveccüh var. Bu sürece çok hızlı bir şekilde başladık. Tokatlılar ile çok hızlı bir şekilde uyuştuk. Şimdi de seçim kampanyamıza başlıyoruz. Bugünkü tanıtım toplantımız ile süreç başlayacak. Tokat bizim için çok anlamlı ve kıymetli bir yer. Rahmetli babamın ilk görev yaptığı yerlerden bir tanesi. 5,5 yılda rahmetli babam Tokat'ın altın yıllarını yaşattı. Tokat'tan hiç kopmadık. Siyasette Tokat'a ilk adımımız atacağız. Rahmetli babamın o altın yıllarını yaşatmak için biz de Tokat'ta varız diyeceğiz. Tokat'ta olmaktan çok mutluyum. Rahmetli babam çok güzel, hoş seda bırakmış; insanlara temas etmiş. Biz de aynı Yazıcıoğlu misyonunu devam ettireceğiz" dedi.

        'TOKAT'I DEĞİŞİM İLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ'

        Tokat Milletvekili Yücel Bulut da "31 Mart'ta, burada belediye başkan adaylarımızın, büyük bir zaferin kapılarını aralayacağına inanıyoruz. Daha önceki seçimlerde 3 belediyeyi değerleri hemşehrilerimiz bizlere teslim etmişti. Şimdi Allah nasip ederse, bunu 11 ilçeye ve il merkezi olmak üzere bunu Tokat'ın tüm geneline yaymak arzusu taşıyoruz. Tokat'ı değişim ile buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor

        Benzer Haberler

        Tokat'ta minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Başçiftlik Kaymakamı Yüksel, kayak merkezinde incelemelerde bulundu
        Başçiftlik Kaymakamı Yüksel, kayak merkezinde incelemelerde bulundu
        MHP'li belediye başkan adayından AK Parti'li adaya hayırlı olsun ziyareti
        MHP'li belediye başkan adayından AK Parti'li adaya hayırlı olsun ziyareti
        Başçiftlik'te çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleniyor
        Başçiftlik'te çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleniyor
        Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel görevine başladı
        Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel görevine başladı