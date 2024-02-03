Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu (2)

HEYELANNEDENİYE CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce yaşanan heyelan paniğe neden oldu. Heyelan nedeniyle köydeki birçok evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. Bazı evler tahliye edildi. Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan vakıflara ait Günebakan Köyü Merkez Cami minaresi bu akşam saat 22.00 sıralarında bir evin üzerine yıkıldı. Yaşanan olayda evlerin daha önceden boşaltılmasından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.