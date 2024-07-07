Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı

TOKAT'ta ucuz ev eşyası almak için internet sitesinden alışveriş yapan Talip Atar (45), 30 bin lira dolandırıldı. Atar, "Görüntülü konuşurken telefondaki kişinin eşi de namaz kılıyordu. Bize inandırıcı ve samimi geldiler. Polis olduğunu söyledi. İnandık" dedi.

Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Talip Atar, internetten evine beyaz eşya almak için araştırma yaptı. Atar, internette bir sitede adının B.Y. ve polis olduğunu söyleyerek, tayini çıktığı için eşyalarını satmaya çalıştığını belirten biri ile tanıştı. WhatsApp üzerinden görüntülü konuşan ve eşyaları beğenen Atar, karşı taraf ile 30 bin liraya anlaşıp, verilen hesaba 30 bin lira yatırdı. Açıklamaya yanlış yazıldığı öne sürülerek kendisinden tekrar 30 bin lira istenince Talip Atar, parasının olmadığını ve vazgeçtiğini söyledi. Atar, parasının gönderilmesini istedi. Ancak daha sonra telefonlara ulaşamayan Atar, dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.