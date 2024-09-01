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        Merkür Jet Erbaaspor - Bucaspor 1928: 1-2

        STAT:İlçeHAKEMLER: Lütfullah Aslan, Eren Özçelik, Gökhan Salduz, MERKÜR JET ERBAASPOR: Hüseyin - Ozan, Oğuz (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 01.09.2024 - 18:35
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        Merkür Jet Erbaaspor - Bucaspor 1928: 1-2
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Eren Özçelik, Gökhan Salduz,

        MERKÜR JET ERBAASPOR: Hüseyin - Ozan, Oğuz (Dk. 73 Hasan), Berk (Dk. 59 Onurcan Güler), Stanley, Gökhan, Cemal (Dk. 80 Selim), Mehmet (Dk. 73 Oktay Balcı), Mustafa, Oğulcan, Bahadır

        BUCASPOR 1928: Efe - Nizamettin, Yasin Öztekin, Arda (Dk. 64 Selahattin Seyhun), Sefa, Mehmet Sak, (Dk. 64 Emre Nefiz) Mehmet Erdem Uğurlu, Şerif, Emre Erdem, Çağrı Ortakaya, Zeki (Dk. 72 İsmail)

        KIRMIZI KARTLAR: Oktay Balcı (Merkür Jet Erbaaspor), Bayram Olgun, Osman Işıklı (Bucaspor 1928)

        GOLLER: Dk. 82 Stanley (Merkür Jet Erbaaspor), Dk. 84 Sefa, (P) Dk. 90+9 Yasin Öztekin (Bucaspor 1928)

        SARI KARTLAR: Stanley, Gökhan, Onurcan, Hasan (Merkür Jet Erbaaspor), Şerif (Bucaspor 1928)

        2’nci Lig Kırmızı Grupta Merkür Jet Erbaaspor, sahasında ağırladığı Bucaspor 1928’e 2-1 mağlup oldu.

        17’nci dakikada gelişen Bucaspor atağında Mehmet Sak’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Yasin Öztekin’in sert şutu az farkla auta gitti.

        49’uncu dakikada gelişen Merkür Jet Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Cemal’in sert şutu üstten auta çıktı.

        59’uncu dakikada Bucaspor 1928’de sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Sefa’nın pasıyla buluşan Yasin Öztekin’in şutunu kaleci kurtardı.

        82’nci dakikada Merkür Jet Erbaaspor’da Selim’in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Stanley’in kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0.

        84’üncü dakikada gelişen Bucaspor 1928 atağında ceza sahası içinde Yasin Öztekin’in pasıyla topla buluşan Sefa’nın sert şutu filelerle buluştu: 1-1.

        90+6’ncı dakikada ceza sahası içinde topa elle müdahale eden Oktay Balcı’nın hareketi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Balcı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        90+9’uncu dakikada penaltı atışını kullanan Yasin Öztekin topu filelerle buluşturdu: 1-2.

        90+11’inci dakikada penaltı atışının ardından yedek kulübesindeki Bucasporlu oyunculardan Bayram Olgun ve Osman Işıklı hakemle diyalogları sonrası kırmızı kart gördü.

        Karşılaşma Bucaspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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