Şehit Kızılateş'in cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Kızılateş'in cenazesi, Tokat Havalimanı'nda Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile ailesi ve yakınları karşılandı. Askerlerin omuzunda cenaze aracına taşınan Kızılateş’in cenazesi, morga götürüldü.

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