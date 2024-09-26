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        Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırıda gözaltındaki kişi serbest kaldı, asıl fail yakalandı (2)

        TUTUKLANDIYoldayürüyen kadına saldırıp yaralayan İbrahim Bolat (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:55 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:00
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        Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırıda gözaltındaki kişi serbest kaldı, asıl fail yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Yoldayürüyen kadına saldırıp yaralayan İbrahim Bolat (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bolat’ın ifadesinde ‘İlaçlarımı almadığım zaman insanları korkunç varlıklar gibi görüyorum’ dedi. Bolat, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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