Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırıda gözaltındaki kişi serbest kaldı, asıl fail yakalandı (2)
TUTUKLANDIYoldayürüyen kadına saldırıp yaralayan İbrahim Bolat (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Yoldayürüyen kadına saldırıp yaralayan İbrahim Bolat (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bolat’ın ifadesinde ‘İlaçlarımı almadığım zaman insanları korkunç varlıklar gibi görüyorum’ dedi. Bolat, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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