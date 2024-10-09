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        Dayısını bıçaklayarak öldürdü

        TOKAT'ta aynı evi satın almak isteyen enişte- kayınbirader arasındaki kavgada Muhammet Ali Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:55
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        Dayısını bıçaklayarak öldürdü
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        TOKAT'ta aynı evi satın almak isteyen enişte- kayınbirader arasındaki kavgada Muhammet Ali Y. (34), dayısı Birol Gülbüz’ü (50) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Aynı evi satın almak istedikleri için aralarında husumet bulunan Birol Gülbüz ile eniştesi Ömer Y. (70) ve oğlu Muhammet Ali Y. (34) caddede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Muhammet Ali Y., babasına saldıran dayısı Birol Gülbüz'ü bıçakladı.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birol Gülbüz, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ile babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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