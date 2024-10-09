Dayısını bıçaklayarak öldürdü

TOKAT'ta aynı evi satın almak isteyen enişte- kayınbirader arasındaki kavgada Muhammet Ali Y. (34), dayısı Birol Gülbüz’ü (50) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Aynı evi satın almak istedikleri için aralarında husumet bulunan Birol Gülbüz ile eniştesi Ömer Y. (70) ve oğlu Muhammet Ali Y. (34) caddede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Muhammet Ali Y., babasına saldıran dayısı Birol Gülbüz'ü bıçakladı.