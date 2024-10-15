18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zile ilçesinde Fevzi Çakmak Öğretim Ortaokulu'nda eğitim gören 18 öğrenci, öğle arasında bir arkadaşlarının getirdiği pastayı yedi. Öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum, okul yöneticilerine bildirildi. Çağrılan sağlık görevlileri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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