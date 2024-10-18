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        Bağ evindeki patlamanın davasında HTS kayıtları incelenecek

        TOKAT'ta bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 1 kişinin öldüğü, 5'i asker, 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yargılanan 2 sanık suçlamaları reddetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:25
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        Bağ evindeki patlamanın davasında HTS kayıtları incelenecek
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        TOKAT'ta bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 1 kişinin öldüğü, 5'i asker, 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yargılanan 2 sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme, yeni tanıkların dinlenmesine ve sanıklardan Turgay Öztürk'ün HTS kayıtlarının incelenmesine karar verdi.

        Olay, 18 Mayıs'ta Erbaa ilçesi Karayaka beldesi Hürmüzlü köyündeki bağ evinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin, bağ evine girdiği sırada yaşanan patlamada 5'i jandarma personeli, 7 kişi yaralandı. Patlamada bağ evinin sahibi Ahmet Karaçoban'ın oğlu Sefa Can Karaçoban hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Karaçoban ile birlikte Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), uzman çavuşlar Muhammed Avcı (25), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Turgay Öztürk ve İsmail Güreldi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle 2 sanık hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve her bir yaralı için 8’er yıl hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Erzincan’da tutuklu bulunan Turgay Öztürk duruşmaya getirilirken, İsmail Güreldi ise SEGBİS ile salona bağlandı. Duruşmada sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

        Duruşmada hakim, İsmail Güreldi'ye Samsun'daki Turgay Öztürk ile ortak olduğu işletmesi, otel inşaatındaki 33 demir parçanın, patlamanın olduğu evdeki malzemelerle benzerlik gösterdiği ve inşaattaki tüpün de olay yerindeki tüple benzerlik gösterdiğini söyledi. Sanık, olayı kendisinin işlemediğini ve bu malzemenin nereden geldiğini bilmediğini iddia etti.

        İsmail Güreldi, eski eşi Keziban N. ile patlamanın yaşandığı evin sahibinin oğlu olan ve olayda hayatını kaybeden Sefa Can Karaçoban ile gönül ilişkisi yaşadıklarını öğrendikten sonra eşini darbettiğini, bu sebeple 1 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi. Serbest kaldıktan sonra boşanma davası açtığını belirten İsmail Güreldi, Karaçoban'a herhangi bir husumet beslemediğini savundu.

        Turgay Öztürk ise İsmail Güreldi ile ortak olduğunu, olay gününden 1 gün önce Güreldi’nin moralinin bozuk olduğunu ve Erbaa'ya gittiğini söylediğini, kendisinin de ona destek olmak için yanına gittiğini belirtti. Öztürk ayrıca telefonunun HTS kayıtlarına bakılıp evin konumunda sinyal var mı diye kontrol edilmesini istedi. Duruşmaya katılan iki sanığın avukatları da müvekkillerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

        Mahkeme başkanı, sanıkların tutukluluklarının devamına, Turgay Öztürk'ün HTS kayıtlarının incelenmesini ve yeni tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 8 Ocak'a erteledi.

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