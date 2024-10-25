Su seviyesi düşen kanaldaki 3 bin yavru balık kurtarıldı

Niksar ilçesi Dönekse mevkiinde bulunan kanalda, sulama mevsiminin sona ermesiyle su seviyesi düştüğü için balık ölümleri yaşandığı ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri bölgeye gitti. Müdürlükte görevli veteriner hekimler, duruma müdahale ederek yaklaşık 3 bin balık yavrusunu kurtardı. Ekipler, yavru balıkları Kelkit Nehri'ne götürüp bıraktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.