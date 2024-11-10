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        Erbaaspor - 68 Aksarayspor: 1-4

        STAT: Erbaa İlçeHAKEMLER: Berkan Çetin, Kerem İlitangil, Uğur ÇakmakERBAASPOR: Hüseyin, Ozan, Selim, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:20
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        Erbaaspor - 68 Aksarayspor: 1-4
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        STAT: Erbaa İlçe

        HAKEMLER: Berkan Çetin, Kerem İlitangil, Uğur Çakmak

        ERBAASPOR: Hüseyin, Ozan, Selim, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 57 Stanley), Gökhan (Dk. 83 Onurcan Güler), Mehmet, Abdullah (Dk. 83 Berk), Mustafa Şengül, Oktay, Bahadır, Enes (Dk. 57 Hasan (Dk. 68 Tayyib)

        68 AKSARAYSPOR: Ali, Oğuzhan Açıl, Onur (Dk. 73 Alim), Doğan, İbrahim (Dk. 81 Yasin), Atamer, Muhammet, Ahmet Kaan Malatyalı, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 81 Behlül), Sezer, Cengiz (Dk. 86 Şahin)

        GOLLER: Dk. 85 Onurcan Güler (Erbaaspor) - Dk. 48 Ahmet Abdullah Çakmak, Dk. 52 Onur, Dk. 83 Alim, Dk. 90+4 Şahin (68 Aksarayspor)

        SARI KARTLAR: Gökhan, Selim (Erbaaspor) - Doğan, Sezer, Oğuzhan, Ali (68 Aksarayspor)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor sahasında ağırladığı Aksarayspor’a 4-1 mağlup oldu.

        4’üncü dakikada gelişen Aksarayspor atağında Ahmet Abdullak Çakmak’ın pasıyla buluşan Onur kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onur’un şutunda top kalecide kaldı.

        7’nci dakikada gelişen Erbaaspor’un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Abdullah’ın şutunde meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        48’nci dakikada 68 Aksarayspor atağında Onur’un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmet Abdullah Çakmak’ın vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

        52’nci dakikada 68 Aksarayspor atağında sol kanattan Cengiz’in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Onur’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

        83’üncü dakikada 68 Aksarayspor atağında Ahmet Kağan Malatyalı’nın pasında topla buluşan Alim kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alim’in şutunda top filelerle buluştu: 0-3.

        85’inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Tayyib’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Onurcan Güler’in şutunda top filelere gitti: 1-3.

        90+4’üncü dakikada gelişen 68 Aksarayspor atağında Doğan’ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Şahin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4.

        Karşılaşma 68 Aksarayspor’un 4-1 galibiyetiyle sona erdi.

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