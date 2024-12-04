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        Taziye evine gitmek isterken servis aracının çarpmasıyla öldü

        TOKAT'ta taziye evine gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Çabuk (63), servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 00:43 Güncelleme: 04.12.2024 - 00:45
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        Taziye evine gitmek isterken servis aracının çarpmasıyla öldü
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        TOKAT’ta taziye evine gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Çabuk (63), servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Çerçi köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, cenaze evine taziye gitmek için kendi evinden çıkan Zekeriya Çabuk, önce camiye gidip, namaz kıldı. Namaz sonrası taziye evine doğru yürüyen Çabuk’a, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsüsün ismi öğrenilemeyen 60 BE 2741 plakalı servis aracı çarptı. Çabuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çabuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Servis şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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