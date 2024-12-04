Taziye evine gitmek isterken servis aracının çarpmasıyla öldü

TOKAT’ta taziye evine gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Çabuk (63), servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Çerçi köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, cenaze evine taziye gitmek için kendi evinden çıkan Zekeriya Çabuk, önce camiye gidip, namaz kıldı. Namaz sonrası taziye evine doğru yürüyen Çabuk’a, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsüsün ismi öğrenilemeyen 60 BE 2741 plakalı servis aracı çarptı. Çabuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çabuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi.