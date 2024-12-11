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        Otomobil, 30 yükseklikten yuvarlandı; 2 yaralı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 30 metre yükseklikten yuvarlanan otomobildeki Okan Meşe (30) ve Seda Nur Gürel (29) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 22:21 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:25
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        Otomobil, 30 yükseklikten yuvarlandı; 2 yaralı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 30 metre yükseklikten yuvarlanan otomobildeki Okan Meşe (30) ve Seda Nur Gürel (29) yaralandı. Güçlükle yola çıkan Gürel’in haber vermesiyle gelen ekipler Meşe’yi de çıkartıp hastaneye götürdü. Kazadan sonra yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

        Kaza saat 19.00 sıralarında Erbaa ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alptekin Sokak yakınındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Okan Meşe ile arkadaşı Seda Nur Gürel, vakit geçirmek için otomobille boş araziye geldi. Bir süre sonra otomobil, henüz belirlenemeyen sebeple 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Meşe ile Gürel, otomobil düşerken kendilerini dışarı attı. Yuvarlanan otomobil ise alev aldı.

        Kazadan sonra güçlükle yukarıya tırmanan Gürel, olay yerine 500 metre uzaklıktaki sitede oturanlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin 10 metre uzağındaki Okan Meşe’yi kurtarmak için çalışma başlattı. 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan Meşe ve Gürel, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Otomobilin ise yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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