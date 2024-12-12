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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Erdoğan Çiftçi (63), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:52 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:55
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Erdoğan Çiftçi (63), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Gümüş Sokak’ta meydana geldi. Yol kenarında tarla süren Erdoğan Çiftçi’nin hakimiyetini yitirdiği 24 DH 668 plakalı traktör devrildi. Kazada Çiftçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erdoğan Çiftçi ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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