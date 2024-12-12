Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Gümüş Sokak’ta meydana geldi. Yol kenarında tarla süren Erdoğan Çiftçi’nin hakimiyetini yitirdiği 24 DH 668 plakalı traktör devrildi. Kazada Çiftçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erdoğan Çiftçi ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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