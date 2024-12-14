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        Kazadan 4 saat önce fotoğraf paylaşmışlar

        TOKAT'ta dün hafif ticari aracın boş araziye devrildiği kazada ölen 3 kişinin de akraba oldukları öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:10
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        Kazadan 4 saat önce fotoğraf paylaşmışlar
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        TOKAT’ta dün hafif ticari aracın boş araziye devrildiği kazada ölen 3 kişinin de akraba oldukları öğrenildi. Hüseyincan Esetekin’in (21) kazadan 4 saat önce kuzeni Ali Esetekin (23) ve İstanbul’dan kendilerini ziyarete gelen Ali Atlı (28) ile sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp, “İstanbul’dan ağabeyim gelmiş hoş gelmiş” notunu eklediği öğrenildi.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Şenyurt beldesi mevkisi Tokat-Turhal kara yolunda meydana geldi. Tokat'tan Turhal yönüne giden Ali Esetekin idaresindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle boş araziye devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Esetekin ile araçtaki Eren Atlı ve Hüseyincan Esetekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Hüseyincan Esetekin ile Ali Esetekin’in kuzen ve Eren Atlı’nın ise İstanbul’dan kendilerini ziyarete gelen akrabaları olduğu belirtildi. Bu arada, Hüseyincan Esetekin, kazadan 4 saat önce sosyal medya hesabında 3’ünün de olduğu fotoğrafı paylaşarak, ‘İstanbul’dan Eren ağabeyim gelmiş hoş gelmiş’ notunu eklediği öğrenildi. Fotoğrafta ellerinde içki şişeleri görülen ve kazanın da bu nedenle olduğu değerlendirilen olayda ölenlerin, otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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