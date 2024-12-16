Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak görüntülendi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüsü Eczacılık Fakültesi eğitim gören öğrenciler, kampüs çevresinde gördükleri bir vaşağı cep telefonuyla kaydetti. Kampüs duvarında dolaşırken görüntülenen nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, saniyeler içinde bölgeden uzaklaştı.

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