Birlikte içki içtiği arkadaşını bıçaklayıp, öldürdü (2)
TUTUKLANDITurhalİlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Duran A.
TUTUKLANDI
Turhalİlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Duran A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Ozan Karaca’nın ise yarın Turhal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.