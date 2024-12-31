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        Tokat'ta 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi düzenlendi

        TOKAT'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 20:40 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:45
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        Tokat'ta 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi düzenlendi
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        TOKAT'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şubesi tarafından organize edilen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi programı 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi. Geceye yaklaşık 500 kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan AGD Tokat Şube Başkanı Bekir Ulupınar, "Mekke’nin fethi niçin yapılıyor. Allah ile misakımızı tekrar hatırlatmak için yapılıyor. Mekke’nin fethi peygamberin davasını, cihadını hatırlatmak için yapıyoruz. Peygamberin siyonizmle yapmış olduğu mücadeleyi hatırlatmak için yapılıyor. Mekke’nin fethi programı Mekke’yi hatırlatmak için yapılıyor. Programımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

        Düzenlenen program ilahi ve sinevizyon gösteri ile son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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