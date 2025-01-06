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        4 dakikada otomobilin ses sistemini çaldı

        TOKAT'ın Zile ilçesinde kimliği belirsiz kişi, park halindeki otomobilin kapısını açıp, 4 dakikada ses sistemini söküp, çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:50
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        4 dakikada otomobilin ses sistemini çaldı
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        TOKAT’ın Zile ilçesinde kimliği belirsiz kişi, park halindeki otomobilin kapısını açıp, 4 dakikada ses sistemini söküp, çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece Minareisağır Mahallesi Trabu Sokak’ta meydana geldi. Sokakta park halindeki tüm araçları kontrol eden kişi, İsmail Koçyiğit’in otomobiline yönelip, sürücü kapısını açarak arka kapıyı açtı. Otomobile binip kapıyı kapatan şüpheli, 4 dakikada otomobilin ses sistemini söküp çaldı. O anlar, yakındaki evin güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah durumu fark eden otomobilin sahibi İsmail Koçyiğit, polise şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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