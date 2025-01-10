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        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

        TOKAT'ın Niksar ilçesinde otomobilin TIR'a çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:05
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        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
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        TOKAT'ın Niksar ilçesinde otomobilin TIR'a çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Yolkonak beldesi yakınlarında meydana geldi. Fahri Palaz yönetimindeki 60 KV 922 plakalı otomobil, Oktay Yılmaz idaresindeki 61 HS 242 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Dorsenin altına giren otomobildeki Ayşe Koca, olay yerinde hayatını kaybetti. Saniye Palaz, Suat Palaz ve otomobil sürücüsü Fahri Palaz da yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı görüp, durmak isteyen 3 araç da kazaya karıştı. Bu araçlarda hasar oluştu.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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