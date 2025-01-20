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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü; kaza kamerada

        TOKAT'ta, M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:15
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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü; kaza kamerada
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        TOKAT’ta, M.E.C.’nin (16) kontrolünü yitirdiği otomobil, Behzat Deresi’ne düştü. Ehliyetsiz sürücünün yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Behzat Bulvarı Gülbaharhatun Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.E.C.’nin kontrolünü yitirdiği 60 ACV 251 plakalı otomobil, Behzat Deresi’ne düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.E.C., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

        Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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