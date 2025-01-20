Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü; kaza kamerada

Kaza, saat 12.30 sıralarında Behzat Bulvarı Gülbaharhatun Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.E.C.’nin kontrolünü yitirdiği 60 ACV 251 plakalı otomobil, Behzat Deresi’ne düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.E.C., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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