İş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada (2)
KAZAANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIZile-Turhal karayolunda meydana gelen ve sürücü Kayra Ömrüuzun'un hayatını kaybettiği trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZAANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Zile-Turhal karayolunda meydana gelen ve sürücü Kayra Ömrüuzun’un hayatını kaybettiği trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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